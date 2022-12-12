Какую на самом деле роль отвел Путин для Беларуси в войне с Украиной: анализ ISW
От полномасштабного вторжения России не утихают тезисы, что Беларусь может присоединиться к войне в Украине. Это информационная операция, к которой присоединяется даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Аналитики Института изучения войны заявили, что у этих информационных операций есть конкретная цель.
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Специалисты констатируют, что российские официальные лица постоянно проводят информационные операции, предполагая, что белорусские обычные войска могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Иногда этим информационным операциям подыгрывает и сам Лукашенко.
Целью этих усилий является прижать украинские силы к белорусской границе, чтобы не дать им усилить украинские операции в других частях театра военных действий,
– отметили в Институте изучения войны.
Может ли Беларусь присоединиться к войне против Украины
По мнению аналитиков, Беларусь маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем, независимо от течения этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украине не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других частей театра боевых действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую силу, которая есть в распоряжении Минска.
"Усилия Кремля по давлению на Беларусь являются частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью", – говорится в отчете.Любопытно! В институте ранее говорили, что Кремль усилил давление на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годов. Россия в частности стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными.
Как мы видим, Россия регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказывать давление на Беларусь с целью поддержки российского вторжения в Украину.
Какую роль сейчас играет Беларусь в войне
- Беларусь уже участник войны, ведь еще до войны России Лукашенко предложил белорусскую территорию российским войскам для начального этапа российского вторжения в Украину.
- Белорусская территория предоставила критически важные наземные линии связи российским вооруженным силам во время их неудачного наступления на Киев и последующего ухода с севера Украины.