Психопат, которым является российский президент Владимир Путин, не способен к долгосрочному планированию и стратегическому мышлению. Поэтому постоянное давление заставит его сделать ошибку.

Об этом 24 Каналу сказал американский адвокат Эд Стир. По его словам, когда эта ошибка допущена, то надо вмешаться и воспользоваться ею.

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Какую ошибку совершил Путин

Ведя террористическую войну против Украины, Владимир Путин сосредоточился на захвате украинских территорий, принося в жертву российские войска. От начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла более 635 тысяч солдат. Однако он не учел то, что Вооруженные Силы могут захватить российскую территорию, что сделало его уязвимым.

К слову, Силы обороны 6 августа прорвали российскую границу в Курской области России. Сейчас под контролем украинских военных 1263 квадратных километра в Курской области, а количество населенных пунктов – 93. Путин поставил дедлайн до 1 октября разобраться с "украинскими бандитами". Россияне уже пытались проводить контратакующие действия, но тщетно.

Я думаю, что Украина блестяще воспользовалась этим и забрала российскую территорию. Об этом Путин никогда не думал,

– сказал Стир.

По его словам, нормальный лидер учел бы это при разработке своих планов защиты России от потенциального вторжения Украины. Но глава Кремля допустил ошибку. В дальнейшем Украина должна быть готова к другим ошибкам диктатора, которые неизбежны.

Это произойдет, ведь постоянное долгосрочное давление является лучшей стратегией для борьбы с психопатом,

– отметил американский адвокат.

Он добавил, что Украина должна продолжать борьбу пока возможность победить диктатора станет очевидной.