Взлет авиации – это сигнал от Путина: какую стратегию имеет Трамп относительно Украины и России

СМИ сообщают, что избранный президент США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Майку Волцу должность помощника по национальной безопасности при своей администрации, а сенатору от Флориды Марко Рубио – госсекретаря США. Они сторонники переговоров Украины с Россией.

Также Волц и Рубио выступают за жесткий аудит предоставления помощи Украине. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Смотрите также Сверхважные для Украины: кто займет ключевые посты в администрации Трампа и кого следует бояться

"Они не критикуют помощь Украине. Они выступают за жесткий аудит: что, для чего, за какие средства передают Украине, нужно ли это и так далее. Там нет тех, кто готов сказать: "Даем Украине все, до победы". Думаю, и не будет, потому что сам Трамп немножко о другом", – сказал он.

Очевидно, что они не собираются предоставлять, к примеру, ракеты Tomahawk, чтобы Украина нанесла мощные удары по объектам на территории России. Поэтому, по мнению политтехнолога, главный вопрос – на какой компромисс будут склонять Украину.

Путин дает сигналы Трампу

Известно, что Владимир Путин приказал освободить территории Курской области, которые находятся под контролем Украины, до 20 января 2025 года, до инаугурации Трампа. Борис Тизенгаузен отметил, что кремлевский диктор использует свои традиционные методы.

Путин начинает действовать в своей манере шантажа, запугивания и поднятия ставок. Недавний имитационный вылет бортов Ту-95 и МиГ показал, что он хочет показать якобы "я могу, но пока не делаю",

– предположил он.

То есть Путин пытается продемонстрировать Дональду Трампу, что может нанести много разного вреда Украине, например, разрушить энергетическую инфраструктуру, но пока этого не делает. Российский диктатор спешит принимать решения по Курщине, потому что понимает, что Трамп хочет быстрых решений по войне в Украине.

Напомним, российские оккупанты ночью 11 ноября подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС в воздух. Самолеты полетели к пусковым рубежам в районе Каспийского моря и могли запустить ракеты.