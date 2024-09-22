У врага есть "солдаты-рабы": командир экипажа БпЛА рассказал о тактике россиян

В российской армии есть так называемые солдаты-рабы. В частности, это даже целые "подразделения однодневок", которые копают окопы.

Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. По его словам, такой рабочей силе враг не выдает оружия. Солдаты работают в черных робах, броне и касках.

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"Солдаты-рабы" в российской армии

Я считаю, что у России одни из самых мощных инженерных войск в мире, к сожалению, из-за того, что у них есть условно солдаты-рабы. Как бы это смешно не звучало, но это целые подразделения "одноразовых", которых запускают, чтобы они копали окопы, позиции. И делают они это, к сожалению, очень быстро и качественно,

– отметил военный.

По его словам, неоднократно были ситуации, когда россияне заводили на позиции невооруженные группы с лопатами, кирками и другими инструментами.

"И они просто 24/7 непосредственно копают, копают, копают и подготавливают позиции. И, к сожалению, это дает свои результаты, они быстро копают норы, личный состав понимает, что это очень важная вещь, которая поможет им выжить. И у них другого метода нет", – объяснил защитник.

Отченаш говорит, что уже через несколько дней как ниоткуда возникают целые линии российских окопов.

"Ты как будто забрасываешь их боеприпасами, уничтожаешь личный состав, а они просто присылают новое м***о, которое дальше продолжает копать. Это выглядит, как зомби-ленд, но он, к сожалению эффективен", – констатировал Отченаш.