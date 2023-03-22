Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он заметил, что российские танки, фактически, не имеют эффективной защиты от этого мощного оружия.

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"В настоящее время "подгорает" у россиян, у пропагандистов, а завтра – будет "подгорать" у российских танков", – заявил он.

Коваленко рассказал, что у россиян всегда танковая броня была слаба еще с советских времен.

"Общая концепция советского танка – ставка в основном не на бронирование самой башни, корпуса, а на дополненное бронирование в виде динамической защиты", – заявил военно-политический обозреватель.

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Российские танки не способны полноценно держать удар

Он убежден, что это связано с общей архитектурой, ведь там более легкие танки и менее мощные двигатели по сравнению с западными. Так что, фактически, эти танки не способны полноценно держать подобный удар.

Александр Коваленко рассказал, что боеприпасы с обеднённым ураном могут легко уничтожать российский танк Т-90М "Прорыв", который считают самым бронированным российским танком. Хотя на самом деле – это не так, считает он.

Т-90 – это, кстати, глубокая модернизация Т-72. Эта модернизация россиянами увеличила количество "слабых" зон. То есть, вместо того, чтобы его сделать более бронированным, его сделали менее бронированным,

– подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он добавил, что, кроме этих танков, у россиян появляются и танки Т-62 1975 года, которые уже не производятся.

Что известно о снарядах с обеднённым ураном