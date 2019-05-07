Какую роль командующий ООС Сирский сыграл в боях под Дебальцево

Новоназначенный командующий ООС Александр Сирский с позывным "Барс" выполнял задачи в 2015 году в период Дебальцевской операции и сделал все возможное, чтобы с минимальными потерями вывести украинские войска из Дебальцево. Однако соотношение сил тогда было не в пользу Украины, поэтому город захватили пророссийские боевики.

6 мая Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим Объединенных сил. На этом посту Сирский заменил Сергея Наева, который проработал год.

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"По мнению участников Дебальцевской операции, "Барс" с теми возможностями, средствами и в тех обстоятельствах, которые сложились на тот момент, и в которых находились наши подразделения, сделал все возможное для того, чтобы с минимальными потерями вывести наши войска из Дебальцево, окруженного российско-террористическими войсками", – рассказал InfoResist военный журналист и бывший спикер штаба АТО Владислав Селезнев.

Что известно о боях за Дебальцево?Эпизод войны на Донбассе, который начался в конце июля 2014 года. Дебальцево – город с большим железнодорожным узлом, который лежит на автодороге международного значения, которая соединяет Луганск с Донецком. Бои под Дебальцево обострились после первого минского перемирья с октября 2014 года. 8 февраля 2015 года с господствующих высот над селом Логвиново были сняты подразделения 30-й бригады. А утром Логвиново без боя заняли пророссийские боевики, перерезав таким образом главную магистраль сообщения Дебальцево с украинским тылом.

Сегодня никто не знает обстоятельства в районе проведения операции Объединенных сил лучше, чем Сирский, убежден Селезнев.

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С учетом того, что в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского за оборону отвечает Иван Апаршин, кадровых ротаций командующего ООC не будет. Ведь Апаршин уже много лет знает Сирского и дал ему хорошую характеристику, отметил экс-спикер АТО.

Если генерал Сирский в свое время показал себя с хорошей стороны, сумел организовать проведение военных операций, то, естественно, ему и люди доверяют. Все будет нормально,

– убежден Селезнев.

Что известно об Александре Сирском?До начала АТО Сирский был кадровым украинским военным. В 2000-х годах командовал семьдесят второй бригадой, а в 2010-х стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.



После начала боев на Донбассе Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко Сирский выезжал к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево.



В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей АТО на Донбассе, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.