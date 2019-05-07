22:59
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, сегодня
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Какую роль командующий ООС Сирский сыграл в боях под Дебальцево

      125 Читати новину українською
      Сирский делал все возможное, чтобы с минимальными потерями вывести украинские войска из Дебальцево
      Сирский делал все возможное, чтобы с минимальными потерями вывести украинские войска из Дебальцево / Кадр из видео

      Новоназначенный командующий ООС Александр Сирский с позывным "Барс" выполнял задачи в 2015 году в период Дебальцевской операции и сделал все возможное, чтобы с минимальными потерями вывести украинские войска из Дебальцево. Однако соотношение сил тогда было не в пользу Украины, поэтому город захватили пророссийские боевики.

      6 мая Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим Объединенных сил. На этом посту Сирский заменил Сергея Наева, который проработал год.

      Читайте также: Декларация Сирского: сколько зарабатывает и чем владеет новый командующий ООС

      "По мнению участников Дебальцевской операции, "Барс" с теми возможностями, средствами и в тех обстоятельствах, которые сложились на тот момент, и в которых находились наши подразделения, сделал все возможное для того, чтобы с минимальными потерями вывести наши войска из Дебальцево, окруженного российско-террористическими войсками", – рассказал InfoResist военный журналист и бывший спикер штаба АТО Владислав Селезнев.

      Что известно о боях за Дебальцево?Эпизод войны на Донбассе, который начался в конце июля 2014 года. Дебальцево – город с большим железнодорожным узлом, который лежит на автодороге международного значения, которая соединяет Луганск с Донецком. Бои под Дебальцево обострились после первого минского перемирья с октября 2014 года. 8 февраля 2015 года с господствующих высот над селом Логвиново были сняты подразделения 30-й бригады. А утром Логвиново без боя заняли пророссийские боевики, перерезав таким образом главную магистраль сообщения Дебальцево с украинским тылом.

      Сегодня никто не знает обстоятельства в районе проведения операции Объединенных сил лучше, чем Сирский, убежден Селезнев.

      Читайте также: Порошенко назначает военных, на которых может рассчитывать при определенных условиях, – эксперт

      С учетом того, что в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского за оборону отвечает Иван Апаршин, кадровых ротаций командующего ООC не будет. Ведь Апаршин уже много лет знает Сирского и дал ему хорошую характеристику, отметил экс-спикер АТО.

      Если генерал Сирский в свое время показал себя с хорошей стороны, сумел организовать проведение военных операций, то, естественно, ему и люди доверяют. Все будет нормально,
      – убежден Селезнев.

      Что известно об Александре Сирском?До начала АТО Сирский был кадровым украинским военным. В 2000-х годах командовал семьдесят второй бригадой, а в 2010-х стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.

      После начала боев на Донбассе Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко Сирский выезжал к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево.

      В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей АТО на Донбассе, которую впоследствии заменила Операция объединенных сил.

      blog_ava
      Стрельба в Киеве: суд избрал меру пресечения мужчине, который ранил журналиста
      сегодня
      1165
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Дебальцево Александр Сирский Операция Объединенных сил АТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      сегодня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      136
      Главные новости 7 мая: избрание председателя Антикоррупционного суда и новая выдумка России
      сегодня , 22:08 Главные новости 7 мая: избрание председателя Антикоррупционного суда и новая выдумка России
      125
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      208
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      сегодня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 507
      От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
      сегодня , 21:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
      Анастасія Можаровська 85
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Винницкой области произошло страшное ДТП, есть жертвы: жуткие фото и видео
       5 мая , 15:55
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Председатель ДФС просит президента ветировать законы о "доступной растаможке"
       12 ноября 2018 , 17:06
      Tesla установит зарядные станции в Киеве в 2019 году
       27 декабря 2018 , 11:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук