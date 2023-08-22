Могут быть десятки "Калибров": Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Россия на вечер 21 августа увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Речь идет о 2 наводных и 1 подводном.

Сообщили, что суммарный залп "Калибров" может достигать 20. Кроме того, отмечают, что общее количество состава корабельной группировки – 11 единиц.

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В Черном море количество ракетоносителей враг увеличило до 3 – 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать до 20,

– говорится в сообщении.

Людей призывают не пренебрегать воздушной тревогой. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Что говорят в ОК "Юг"

В ОК "Юг" также обратили внимание на опасность. Там подчеркнули, что ракетный удар российские оккупанты могут нанести в любой момент. Ситуация остается напряженной. Уровень ракетной угрозы оценивают как очень высокий.

Кроме того, людей призывают доверять только информацию из официальных источников. Захватчики часто атакуют Украину также разными фейками. Не оставляем врагу никаких шансов.