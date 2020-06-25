В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,8. В сети уже появилось видео подземных толчков.

Мощное землетрясение в Калифорнии: что известно

Очаг толчков находился в округе Иньо, а именно в пустыне Мохаве. Это центральная часть штата. Соответствующую информацию обнародовала Геологическая служба США.

Обратите внимание В Мексике зафиксировали мощное землетрясение: детали, видео

По данным специалистов, эпицентр располагался в 96 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. А очаг залегал на глубине 3 километров.



Очаг толчков землетрясения в Калифорнии залегал на глубине 3 километра

Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Заметим, что двумя днями ранее в этом регионе фиксировали толчки магнитудой 4,6.

Доброе утро! Проверьте #ShakeAlert отчет для M5.8 землетрясения примерно в 10 милях от Lonepine, CA. @Fema WEA и Apps доставляли оповещения на беспроводные устройства . Вы получили один? Пожалуйста, пришлите нам картинку! @Cal_OES https://t.co/Jol9nCuOqe pic.twitter.com/bFIjbXL51E - USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) 24 июня 2020 г.

видео землетрясения

В сети уже появились видео землетрясения. На кадрах, в частности, можно увидеть, как трясет дома в результате подземных толчков.

К теме В Турции произошло сильное землетрясение: что известно о разрушениях и пострадавших