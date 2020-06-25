Калифорния встряхнуло мощное землетрясение: видео
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,8. В сети уже появилось видео подземных толчков.
Мощное землетрясение в Калифорнии: что известно
Очаг толчков находился в округе Иньо, а именно в пустыне Мохаве. Это центральная часть штата. Соответствующую информацию обнародовала Геологическая служба США.
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По данным специалистов, эпицентр располагался в 96 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. А очаг залегал на глубине 3 километров.
Очаг толчков землетрясения в Калифорнии залегал на глубине 3 километра
Пока информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Заметим, что двумя днями ранее в этом регионе фиксировали толчки магнитудой 4,6.
видео землетрясения
В сети уже появились видео землетрясения. На кадрах, в частности, можно увидеть, как трясет дома в результате подземных толчков.
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