Каліфорнію струсонув потужний землетрус: відео
В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,8. У мережі вже з’явилося відео підземних поштовхів.
Потужний землетрус у Каліфорнії: що відомо
Осередок поштовхів розміщувався в окрузі Іньо, а саме в пустелі Мохаве. Це центральна частина штату. Відповідну інформацію оприлюднила Геологічна служба США.
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За даними фахівців, епіцентр розташовувався в 96 кілометрах на північний схід від міста Ріджкрест. А осередок залягав на глибині 3 кілометри.
Осредок поштовхохів землетрусу в Каліфорнії залягав на глибині 3 кілометри
Наразі інформація про руйнування та потерпілих не надходила.
Зауважимо, що двома днями раніше в цьому регіоні фіксували поштовхи магнітудою 4,6.
Відео землетрусу
У мережі вже з’явилися відео землетрусу. На кадрах, зокрема, можна побачити, як трясе будинки внаслідок підземних поштовхів.
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