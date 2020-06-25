В американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 5,8. У мережі вже з’явилося відео підземних поштовхів.

Потужний землетрус у Каліфорнії: що відомо

Осередок поштовхів розміщувався в окрузі Іньо, а саме в пустелі Мохаве. Це центральна частина штату. Відповідну інформацію оприлюднила Геологічна служба США.

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За даними фахівців, епіцентр розташовувався в 96 кілометрах на північний схід від міста Ріджкрест. А осередок залягав на глибині 3 кілометри.



Осредок поштовхохів землетрусу в Каліфорнії залягав на глибині 3 кілометри

Наразі інформація про руйнування та потерпілих не надходила.

Зауважимо, що двома днями раніше в цьому регіоні фіксували поштовхи магнітудою 4,6.

Good morning! Check out the #ShakeAlert report for a M5.8 quake about 10 miles from Lonepine, CA. Alerts were delivered to wireless devices by @fema WEA and Apps. Did you get one? Please send us a pic! @Cal_OES https://t.co/Jol9nCuOqe pic.twitter.com/bFIjbXL51E — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) June 24, 2020

Відео землетрусу

У мережі вже з’явилися відео землетрусу. На кадрах, зокрема, можна побачити, як трясе будинки внаслідок підземних поштовхів.

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