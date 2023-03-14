Вернуть к родным стальных борцов, – "Калина" из "Азова" посвятил собратьям стих

Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар посвятил собратьям трогательное стихотворение. Он напоминает, что нужно вернуть домой всех пленников.

Стихотворение опубликовала мама защитника Лидия Паламар. Она подчеркнула, что это грусть ее сына по собратьям.

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В Ассоциации семей защитников "Азовстали" отметили, что ранее "Калина" стал голосом борьбы и непоколебимой непокорности защитников Мариуполя для всей Украины и мира. Теперь его голос снова звучит в поддержку непобедимых защитников, за возвращение которых сегодня борются миллионы.

Стихотворение "Калины"

Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь, не втрачаю

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що весною розтає,

Й повернуть до рідних сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне: Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне...

Стихотворение "Калины" для собратьев / Инфографика Ассоциации семей защитников "Азовстали"