Калининград остался без российской защиты: армия оттуда отправилась в Украину

Эксклав Калининград остался без российской защиты. Армию откуда перекинули воевать против Украины.

Волонтерский проект InformNapalm сообщил в сети, что Кенигсберг (Калининград) остался без защиты военных.

Читайте также Это оккупированная часть Польши, – экс-командующий польскими войсками о Калининградской области

Россия перекинула войска из Калининграда в Украину

Подразделения 18-й гвардейской дивизии перекинули на Харьковское направление,

– говорится в сообщении.

Это значит, что теперь область в случае угрозы защищать будет некому.

Калининград остался без российской защиты

История принадлежности Калининграда

Калининградская область – часть России, отделенная от ее основной территории. Он расположен между Польшей и Литвой.

В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть германской провинции Восточная Пруссия, вместе с Кенигсбергом (предыдущее название Калининграда), временно была передана Советскому Союзу.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на днях заявил, что считает эти земли оккупированной частью Польши. Поэтому Варшава может претендовать на них.

Обратите внимание – Лавров пригрозил Польше: смотрите видео