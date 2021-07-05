Беларусь теряет возможность, – Калиновский о повороте режима Лукашенко на Азию

Александр Лукашенко делает все, чтобы отвлечь внимание от главной проблемы в Беларуси – нечестных выборов президента. Соответствующего вопроса режим избегает и одновременно пытается сделать поворот на Азию.

Об этом рассказал корреспондент "Радио Свободы" в Минске Валерий Калиновский. Конституционный процесс в Беларуси имитируют, о новых выборах и прекращении полномочий самопровозглашенного президента Лукашенко на самом деле не говорится.

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По словам журналиста, режим Беларуси предпринимает попытки по возвращению торговли в Россию и Китай. В то же время новых ниш для белорусской продукции там нет – ранее уже происходили торговые войны с Россией, продукцию Беларуси она не впускала.

Беларусь мало что может продавать Китаю

Сейчас ситуация по торговым отношениям Беларуси с Россией изменилась, однако продавать туда больше уже невозможно. Относительно Китая – Беларусь туда вообще мало что может продать, сказал Валерий Калиновский.

Китай вообще хотел бы иметь в Беларуси какое-то транзитное государство для своего "великого Шелкового пути" по дороге в Европейский Союз. Однако это выглядит так, что Беларусь теряет такую возможность,

– отметил корреспондент "Радио Свободы".

Он добавил, что главная торговля в Беларуси – это Россия и Европейский Союз, если будет одно крыло отсечено, то на одном – очень тяжело лететь.

В Беларуси еще 31 октября заявили, что планируют создать рабочую группу с Китаем по упрощению торговых процедур и осуществлению инвестиций.

Калиновский о вероятном повороте Беларуси на Азию: смотрите видео