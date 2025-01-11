Курение кальяна в ресторанах вне закона: Верховный суд вынес решение

Верховный суд признал, что предоставление услуг кальяна в ресторанах является незаконным в любом виде. Такие услуги считаются стимулированием продажи табачных изделий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение суда и его решение от 20 декабря 2024 года, которое передает LIGA.net. Запрет является абсолютным, распространяется на все помещения ресторанов и не имеет исключений.

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Что известно о запрете на кальяны в ресторанах

Дело касалось иска ООО "Эндорфин" против Госпродпотребслужбы, которая наложила на заведение финансовые санкции за предоставление услуг по приготовлению кальяна.

Сначала суды первой и апелляционной инстанций поддержали иск заведения. Впрочем, Верховный суд отменил их решения и постановил, что предоставление услуг по приготовлению кальяна считается стимулированием продажи табачных изделий.

До 2022 года запрет табачных изделий в ресторанах касался только "курения" (процесса сгорания табака). Однако с 11 июля 2022 года все изменилось – запрет распространился и на "употребление и использование". Это закрыло юридический пробел относительно альтернативных способов потребления табака. Табак для кальяна подпадает под действие запретов в заведениях ресторанного бизнеса, как и обычный табак.

За нарушение этого правила предусмотрены штрафы в размере 30 000 гривен, а если нарушение зафиксируют в течение года второй раз – 50 000 гривен. В конкретно этом деле на ООО "Эндорфин" наложили штраф 120 000 гривен.