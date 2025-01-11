Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення суду та його рішення від 20 грудня 2024 року, яке передає LIGA.net. Заборона є абсолютною, поширюється на всі приміщення ресторанів і не має винятків.

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Що відомо про заборону на кальяни в ресторанах

Справа стосувалася позову ТОВ "Ендорфін" проти Держпродспоживслужби, яка наклала на заклад фінансові санкції за надання послуг з приготування кальяну.

Спочатку суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позов закладу. Утім, Верховний суд скасував їхні рішення і постановив, що надання послуг з приготування кальяну вважається стимулюванням продажу тютюнових виробів.

До 2022 року заборона тютюнових виробів у ресторанах стосувалася лише "куріння" (процесу згоряння тютюну). Проте з 11 липня 2022 року все змінилося – заборона поширилася й на "вживання та використання". Це закрило юридичну прогалину щодо альтернативних способів споживання тютюну. Тютюн для кальяну підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

За порушення цього правила передбачені штрафи в розмірі 30 000 гривень, а якщо порушення зафіксують протягом року вдруге – 50 000 гривень. У конкретно цій справі на ТОВ "Ендорфін" наклали штраф 120 000 гривень.