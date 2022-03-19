В телеграме есть не только наш канал, где вы можете оперативно черпать информацию. Там есть еще и "Горюшко", в котором поименно собираются данные о каждом погибшем вражеском солдате на территории нашей страны.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Информацию для канала черпают из открытых источников

Известно, что Горюшко наполняется информацией благодаря открытым источникам в сети. Это и сообщения от родственников и знакомых погибших, и сообщения от командования воинских частей или региональных властей.

Сейчас в списке "Горюшко" больше 500 идентифицированных, важно отметить, оккупантов. Пока мы писали вам эту новость, появилась информация о свеженьком мертвом орке. К каждому "двухсотому" добавляется фотография и краткая информация о нем. В частности, место и время, когда он исчез.

Отметим, что Министерство обороны России о потерях собственной армии отчитывалось еще 2 марта. Тогда говорилось только о 498 убитых, а также 1 597 раненых. Но мы ведь знаем, что эти цифры никак не соответствуют действительности. Особенно, если учитывать мобильные крематории, сопровождающие колонны. Они явно не для того, чтобы греться в морозные украинские ночи.

В то же время, напомним, что Генштаб ВСУ отметил, что по состоянию на утро 18 марта удалось ликвидировать 14 200 оккупантов из России.

Стоит внимания – Нет пощады! Мы будем защищаться! – смотрите видео сухопутных войск ВСУ: