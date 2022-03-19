У телеграмі є не лише наш канал, де ви оперативно можете черпати інформацію. Там є ще й "Горюшко", на якому поіменно збираються дані про кожного загиблого ворожого солдата на території нашої країни.

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Інформацію для каналу черпають з відкритих джерел

Відомо, що "Горюшко" наповнюється інформацією завдяки відкритим джерелам у мережі. Це і повідомлення від родичів і знайомих загиблих, і дописи від командування військових частин або регіональної влади.

Наразі у списку "Горюшко" понад 500 ідентифікованих, важливо зазначити, окупантів. Поки ми писали вам цю новину, з'явилася інформація про свіженького мертвого орка. До кожного "двохсотого" додається фотографія та коротенька інформація про нього. Зокрема місце та час, коли він зник.

Зазначимо, що Міністерство оборони Росії про втрати власної армії звітувало ще 2 березня. Тоді мовилося лише про 498 убитих, а також 1597 поранених. Але ми ж то знаємо, що ці цифри аж ніяк не відповідають дійсності. Особливо, якщо враховувати мобільні крематорії, які супроводжують колони. Вони явно не для того, щоб грітися морозними українськими ночами.

Водночас нагадаємо, що Генштаб ЗСУ зазначив, що станом на ранок 18 березня вдалося ліквідувати 14 200 окупантів з Росії.

Варте уваги – Нема пощади! Ми будемо захищатися! – дивіться відео сухопутних військ ЗСУ: