Инцидент произошел 11 января. Об этом написали местные жители и опубликовали фото.

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В Калуше в маршрутке выросли грибы

Стоимость проезда выросла до 8 гривен, зато в маршрутке растут грибочки,

– в шутку сообщили люди.

Вероятно водитель не знал о том, что в маршрутке выросли грибы. Ведь на кадрах видно, что он даже успел украсить транспорт "дождиком", однако не озабочен чистотой салона.



В Калуше в маршрутке выросли грибы / Фото из фейсбука "Я люблю Калуш"



Грибы выросли прямо под ногами людей /Фото из фейсбука "Я люблю Калуш"

Местные жители взялись активно комментировать инцидент:

Главное, что у водителя гирлянды, стоимость проезда 8 гривен, все остальное – неважно;

Это просто ужас;

То шампиньоны;

8 гривен за "скотовозки"?".

Кратко о последних курьезных инцидентах