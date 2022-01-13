Инцидент произошел 11 января. Об этом написали местные жители и опубликовали фото.
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В Калуше в маршрутке выросли грибы
Стоимость проезда выросла до 8 гривен, зато в маршрутке растут грибочки,
– в шутку сообщили люди.
Вероятно водитель не знал о том, что в маршрутке выросли грибы. Ведь на кадрах видно, что он даже успел украсить транспорт "дождиком", однако не озабочен чистотой салона.
В Калуше в маршрутке выросли грибы / Фото из фейсбука "Я люблю Калуш"
Грибы выросли прямо под ногами людей /Фото из фейсбука "Я люблю Калуш"
Местные жители взялись активно комментировать инцидент:
- Главное, что у водителя гирлянды, стоимость проезда 8 гривен, все остальное – неважно;
- Это просто ужас;
- То шампиньоны;
- 8 гривен за "скотовозки"?".
Кратко о последних курьезных инцидентах
- В Москве странный мужчина в розовом платье пытался напасть на подсвечницу в храме . Перед тем, как зайти в храм, он перекрестился. Также прощался с котами и говорил с несуществующими персонажами.
- В Австралии мужчинам помешал игре в гольф огромный кокосовый краб. Его пытались прогнать, однако существо начало отражаться.
- В сети появилось объявление о сдаче в аренду комнаты-балкона на Лесном массиве в Киеве. За нее владелец правит 4 тысячи гривен.
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