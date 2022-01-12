Інцидент трапився 11 січня. Про це написали місцеві мешканці та опублікували фото.

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У Калуші в маршрутці виросли гриби

Вартість проїзду виросла до 8 гривень, натомість в маршрутці ростуть грибочки,
– жартома повідомили люди.

Ймовірно водій не знав про те, що у маршрутці нова рослинність. Адже на кадрах видно, що він навіть встиг прикрасити транспорт "дощиком", проте не переймався чистотою салону.

Гриби в маршрутці
У Калуші в маршрутці виросли гриби / Фото з фейсбуку "Я люблю Калуш"

Гриби в маршрутці
Гриби виросли просто під ногами людей /Фото з фейсбуку "Я люблю Калуш"

Місцеві мешканці взялись активно коментувати інцидент:

  • "Головне, що біля водія гірлянди, вартість проїзду 8 гривень, все решта – байдуже;
  • Це просто жах;
  • То шампіньйони;
  • 8 гривень за "скотовозки"?".

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