Шайковка снова под атакой, в Москве закрыты аэропорты: россияне говорят о работе ПВО

Ночь на 25 августа стала крайне беспокойной для россиян. Стало известно о взрывах сразу в нескольких областях. Мониторинговые каналы говорят, что под атакой аэродром Шайковка.

Сообщения о взрывах в Калужской и Тульской области начали поступать около 1 ночи. Россияне максимально оперативны и нанимали нам достаточно видео с работой так называемой ПВО.

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Взрывы не дают покоя россиянам

Как отмечают местные телеграммы, мощные звуки слышали жители Тульской и Калужской области. Говорят, что они напоминали взрывы. Понятно, что они уже предполагают, что это так работает так называемая ПВО. Правда, официальных комментариев по состоянию на 01:15 25 августа все еще нет.

Жители слышат громкие звуки: смотрите видео

Что бы ни происходило, в Калужской области можно увидеть яркие вспышки в небе. Возможно, в регионе тоже хотят иметь белые ночи, поэтому пытаются осветить все вокруг подручными средствами.

Очевидцы сняли мощные вспышки в небе: смотрите видео

Что-то странное происходит в небе: смотрите видео

По состоянию на 01:17 решили еще и закрыть воздушное пространство над аэропортом Внуково в Москве. Можем предположить, что столицу России снова донимают неизвестные дроны. Мониторинговые каналы наши предположения подтвердили. Также добавили, что приостановили работу аэропорта Домодедово.

А в Курской области рассказывают об "аганьках". Мол, над небом они были видны. Правда, власти сразу же поспешили успокоить россиян. Говорят, что это были какие-то ночные учения военных сил.

В Курской области видели "аганьки": смотрите видео

Обратим внимание, что мониторинговые каналы также пишут о том, что "приветствие от БПЛА" принимает аэродром Шайковка. Несколькими днями раньше его уже атаковали. Там был уничтожен по меньшей мере один Ту-22М3.

Тем временем жители Калужской области уже успели снять "салют". Ну, это они так называют то, что происходит в небе над ними. Сразу же заметим, что их восторг через несколько секунд сменился страхом, приправленным нецензурной лексикой. Если салюты, то только такие.

В Калужской области "салюты": смотрите видео

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