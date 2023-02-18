Вы будете отвечать, – Харрис обратилась к россиянам, совершающим военные преступления в Украине

Россия совершает в Украине не просто военные преступления, это преступления против человечества. Следовательно, все причастны: от исполнителей до руководителей, должны понести наказание.

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции обратилась к российским военным преступникам в Украине, сообщает 24 Канал.

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Россия совершает преступления против человечества

Харрис отметила, что начинала свою политическую карьеру как прокурор, поэтому может оценить доказательства преступлений российской армии в Украине и не сомневается в том, что имеющиеся факты свидетельствуют о совершении Россией преступлений против человечности.

Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками: вы будете отвечать. Здесь, в Мюнхене, я говорю – давайте вернем верховенство права,

– призвала Камала Харрис.

Она подчеркнула, что США и дальше будут поддерживать расследование военных преступлений России в Украине.

"На международном уровне – справедливость должна господствовать", – подчеркнула она.

Харрис также подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

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