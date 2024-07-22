Байден должен сделать только одно: как Харрис может победить Трампа на выборах

Джо Байден не будет баллотироваться в президенты на выборах в США в этом году. Вместо этого он поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая вступит в борьбу с Дональдом Трампом.

Чтобы победить Трампа, Гаррис должен сделать одну важную вещь. Однако прежде всего надо решительного шага от самого Байдена. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Байден может помочь

Джозеф Байден вечером 21 июля сообщил, что выходит из президентской гонки и снимает свою кандидатуру. Он объяснил, что будет выполнять президентские полномочия до окончания своей каденции.

Республиканцы, реагируя на действия Байдена, призвали его отказаться и от этого. То есть уже сейчас оставить пост президента.

Республиканцы делают это из-за своей глупости, по инерции. Им хочется как можно больше унизить Байдена. Но на самом деле я и сам предлагал Байдену подать в отставку уже сейчас. Во-первых, на это есть медицинские показания, но не только. Почему это нужно демократам и важно для Украины? Потому что, уходя в отставку, Байден автоматически делает Харрис президентом,

– объяснил Андрей Пионтковский.

Именно это предусматривает американская Конституция: в случае отставки президента, вице-президент становится не просто исполняющим обязанности, а полноценным президентом США до конца каденции.

"Это резко усиливает шансы Харрис в предвыборной борьбе с Трампом. Пост президента дает ей гораздо больше инструментов. У нее будет возможность принимать определенные политические решения", – объяснил публицист.

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Что стоит сделать Харрис в первую очередь

Если бы Байден действительно ушел с поста президента до завершения каденции, то перед Камалой Харрис открылись бы новые, большие возможности.

Замечательным первым шагом на посту президента было бы принять "План победы в Украине" от республиканцев. Администрация Байдена не желала разгрома Украины, но и не желала ее победы, и это привело к патовой ситуации. Поэтому такой шаг Харрис подорвет ситуацию в Республиканской партии, потому что несмотря на сомнительное единство – у них глубокий раскол в вопросе войны в Украине,

– подчеркнул Пионтковский.

"Предлагаемый план победы в Украине" от Республиканской партии

Документ за подписью председателя комитета по иностранным делам М. Маккола, комитета по делам вооруженных сил М. Роджерса и комитета по вопросам разведки М. Тернера был разработан еще в конце 2023 года. Официально его опубликовали в январе 2024 года. В пояснении к плану отмечается, что он "имеет целью ответить на критические вопросы по поддержке Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проигрывает". Обнародованный план состоит из пяти разделов: "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

Республиканцы определили, что путь к победе для Украины состоит из следующих шагов:

1. Предоставление ей критически важного оружия;

2. Усиление санкций против режима Путина;

3. Передачи Украине 300 миллиардов замороженных российских суверенных активов.

Часть республиканцев выступает за победу Украины, снятие всех предыдущих запретов и ограничений и срочной передачи помощи Украине. А вот тот же Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс – потенциальный вице-президент – негативно настроены в отношении Украины. Так, Вэса называют главным украинофобом в Конгрессе.

"Поэтому такое заявление Харрис будет призывом к единению политического класса Америки. С таким шагом она, безусловно, может победить", – подытожил Пионтковский.