Аби перемогти Трампа, Гарріс має зробити одну важливу річ. Однак насамперед треба рішучого кроку від самого Байдена. Детальніше про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Байден може допомогти

Джозеф Байден увечері 21 липня повідомив, що виходить з президентських перегонів та знімає свою кандидатуру. Він пояснив, що виконуватиме президентські повноваження до закінчення своєї каденції.

Республіканці, реагуючи на дії Байдена, закликали його відмовитись і від цього. Себто вже зараз залишити пост президента.

Республіканці роблять це через свою дурість, за інерцією. Їм хочеться якнайбільше принизити Байдена. Але насправді я й сам пропонував Байдену подати у відставку вже зараз. По-перше, на це є медичні показання, але не лише. Чому це потрібно демократам і важливо для України? Тому що, йдучи у відставку, Байден автоматично робить Гарріс президентом,

– пояснив Андрій Піонтковський.

Саме це передбачає американська Конституція: у випадку відставки президента, віцепрезидент стає не просто виконувачем обов'язків, а повноцінним президентом США до кінця каденції.

"Це різко посилює шанси Гарріс у передвиборчій боротьбі з Трампом. Пост президента дає їй набагато більше інструментів. У неї буде можливість приймати певні політичні рішення", – пояснив публіцист.

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Що варто зробити Гарріс насамперед

Якби Байден справді пішов з поста президента до завершення каденції, то перед Камалою Гарріс відкрилися б нові, великі можливості.

Чудовим першим кроком на посту президента було б прийняти "План перемоги в Україні" від республіканців. Адміністрація Байдена не бажала розгрому України, але й не бажала її перемоги, і це призвело до патової ситуації. Тому такий крок Гарріс підірве ситуацію в Республіканській партії, бо попри сумнівну єдність – у них глибокий розкол у питанні війни в Україні,

– підкреслив Піонтковський.

"Пропонований план перемоги в Україні" від Республіканської партії

Документ за підписом голови комітету із закордонних справ М. Маккола, комітету у справах збройних сил М. Роджерса та комітету з питань розвідки М. Тернера було розробили ще наприкінці 2023 року. Офіційно його опублікували у січні 2024. У поясненні до плану зазначається, що він "має на меті відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, в якому ми виграємо, а Росія програє". Оприлюднений план складається з п’яти розділів: "Загроза", "Пропонований план перемоги", "Нагляд", "Розподіл підтримки" та "Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні".

Республіканці визначили, що шлях до перемоги для України складається з таких кроків:

1. Надання їй критично важливої зброї;

2. Посилення санкцій проти режиму Путіна;

3. Передачі Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів.

Частина республіканців виступає за перемогу України, зняття усіх попередніх заборон і обмежень та термінової передачі допомоги Україні. А ось той же Дональд Трамп і Джей Ді Венс – потенційний віцепрезидент – негативно налаштовані щодо України. Так, Веса називають головним українофобом в Конгресі.

"Тож така заява Гарріс буде закликом до єднання політичного класу Америки. З таким кроком вона, безумовно, може перемогти", – підсумував Піонтковський.