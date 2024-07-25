Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что в случае победы Камалы Харрис, она вероятно будет формировать команду, в частности, из людей, которые работали с Бараком Обамой во времена его президентства. Пока она не определилась даже с кандидатом на должность вице-президента.

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Вице-президентом может стать астронавт

В Белом доме, если Харрис займет кресло президента, останется Джейк Салливан, который сейчас занимает должность советника Байдена по нацбезопасности.

Он останется, потому что является приближенным к Хиллари Клинтон. Когда она была Госсекретарем, Салливан сопровождал ее в международных визитах,

– объяснил Чалый.

Также к команде Харрис может присоединиться Майк Карпентер, который сейчас работает с Байденом. Он как раз вернулся из Вены, где был послом США в ОБСЕ, а сейчас занимает должность старшего советника по региону.

В команде Камалы Харрис были люди, которые ранее работали с Бараком Обамой, в частности, Сюзан Райс, которая была во времена его президентства советником по национальной безопасности. Но в конце 2023 года она ушла со своей должности.

Филип Гордон, который помогает вице-президенту в вопросах нацбезопасности и одновременно является советником президента Байдена, может уже сейчас набирать команду Харрис.

Интересный момент – у Харрис пока нет сформированной команды, потому что из 47 человек, которых она набирала в свой офис вице-президента, осталось четыре. Поэтому сегодня она может набирать тех, кто поверит в то, что она имеет шанс стать президентом. Претендентов будет много,

– уверен он.

В то же время Камала Харрис еще не объявила, кто будет кандидатом на вице-президента в ее команде.

Если Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом Джея Ди Вэнса, который полностью разделяет его взгляды, то Харрис будет искать кандидата в так называемых девяти штатах, где обычно ни демократы, ни республиканцы не имеют безоговорочной поддержки у избирателей. Однако именно голосование в этих штатах определяют результаты выборов.

"Сейчас есть несколько кандидатур на вице-президентство. В частности астронавт, действующий пилот, сенатор от штата Аризона Марк Эдвард Келли", – отметил Валерий Чалый.