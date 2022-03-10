КамАЗ оказался не таким и российским: из-за санкций у производителя проблемы с нехваткой деталей

Санкции, наложенные на Россию из-за войны против Украины, бьют по разным сферам жизни. Под удар попало и производство автомобилей.

Автопроизводитель КамАЗа тоже попал в санкционный список. И оказалось, что производить грузовики без иностранных комплектующих не так-то просто.

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Оказалось, что КамАЗы комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Теперь это все для них недоступно.

Следовательно, в компании пришлось использовать "российские аналоги", чтобы не остановить производство полностью – КПП 154, двигатели КамАЗа, топливную аппаратуру АЗПИ. При этом эти комплектующие теперь будут ставить на весь модельный ряд. На те же модификации, где не удалось обнаружить "российских аналогов", заказы приниматься не будут.