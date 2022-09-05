12 российских туристов полезли на вулкан: 9 погибли, спасатели пытаются добраться до них

На Ключевском вулкане, что на Камчатке, погибли российские туристы, совершавшие восхождение. Из 12 человек живыми остались лишь трое.

По официальной информации, всего погибли 9 россиян. Об этом пишут росСМИ, информирует 24 канал.

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Спасатели пытаются добраться до группы​

Вертолет Ми-8 мчс россии со спасателями на борту приземлился на склон Ключевского вулкана на Камчатке. Поисково-спасательный отряд высадился на отметке 1 663 метра. Подняться на большую высоту не позволили погодные условия: сильный ветер и пепел, который поднимается со склонов.

Сейчас спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель – добраться в полночь до отметки 3 300 метров до дома вулканологов, а утром на рассвете продолжить путь до отметки 4 158 метров,

– заявили спасатели.



Спасатели добираются до группы российских туристов / Фото мчс россии

9 россиян погибли во время восхождения

О смерти еще одного члена группы сообщил его коллега, когда спустился с вершины горы. По его словам, на уровне 3 300 метров еще находятся двое выживших туристов. Сейчас трое туристов ждут спасателей в укрытии. Всего погибли 9 россиян.

Кстати, также известно о задержании директора новосибирской турфирмы, которая организовала тур на Камчатку, где погибли туристы.

Пять человек погибли в пожаре в институте минобороны в Твери

В апреле в результате пожара в институте минобороны в Твери погибли пять человек. Пострадали более 20 человек. О масштабах пожара в научно-исследовательском институте минобороны россии сообщили российские СМИ со ссылкой на данные местных экстренных служб.

"Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери возросло до пяти", – говорилось в сообщении.

К тушению пожара в здании привлекали вертолет. Отмечают, что пожар распространялся на площадь 1 500 квадратов.

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