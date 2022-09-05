За офіційною інформацією, загалом загинули 9 росіян. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

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Рятувальники намагаються добратися до групи​

Вертоліт Мі-8 мнс росії з рятувальниками на борту приземлився на схил Ключевського вулкану на Камчатці. Пошуково-рятувальний загін висадився на позначці 1 663 метри. Дістатись більшої висоти не дозволили погодні умови: сильний вітер і попіл, який підіймається зі схилів.

Нині рятувальники зі скелелазним спорядженням почали сходження, їхня оптимальна мета – дістатися опівночі до позначки 3 300 метрів до будинку вулканологів, а вранці на світанку продовжити шлях до позначки 4 158 метрів,

– заявили рятувальники.



Рятувальники добираються до групи російських туристів / фото мнс росії

9 росіян загинули під час сходження

Про смерть ще одного члена групи повідомив його колега, коли спустився з вершини гори. За його словами, на рівні 3 300 метрів ще перебувають двоє туристів, що вижили. Наразі троє туристів чекають рятувальників в укритті. Загалом загинули 9 росіян.

До речі, також відомо про затримання директора новосибірської турфірми, яка організувала тур на Камчатку, де загинули туристи.

П'ять людей загинули на пожежі в інституті міноборони у Твері

У квітні внаслідок пожежі в інституті міноборони у Твері загинули п'ятеро осіб. Постраждали понад 20 людей. Про масштаби пожежі у науково-дослідному інституті міноборони росії повідомили російські ЗМІ з посиланням на дані місцевих екстрених служб.

"Кількість загиблих під час пожежі в оборонному НДІ у Твері зросла до п'яти", – йшлося у повідомлення.

До гасіння пожежі в будівлі залучали гелікоптер. Зазначають, що пожежа поширювалась на площу 1 500 квадратів.

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