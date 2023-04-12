Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Сейчас толщина слоя пепла в поселках на Камчатке доходит до 20 сантиметров.

К теме На Камчатке вулкан проснулся и выбросил столько пепла, что не видно и солнца: кадры последствий

На Камчатке вулкан снова выбросил пепел

Ученые зафиксировали два новых выброса – пепел поднялся на 8 и 10 тысяч метров над уровнем моря. Минтуризм Камчатки предостерегло туристов от поездок на извергающийся Шивелуч.



Поселки России покрыты пеплом / фото росСМИ



Последствия извержения вулкана на Камчатке / фото росСМИ

Геофизическая служба утверждает, что пепеловый шлейф распространился на 350 километров.

Напомним, что сейчас Камчатка переживает самый сильный за последние 60 лет "пеплопад". Населённые пункты стали похожи на декорацию фильма об апокалипсисе – все покрыто пеплом.

Больше всего досталось поселку Ключи. Сейчас местные ходят в защитных костюмах.

Отметим, что ветер переносит пепел от вулкана в поселки Ключи, Козыревск и Майское Усть-Камчатский район. В Ключах слой пепла достигает 20 сантиметров. Глава региона Владимир Солодов призвал население Усть-Камчатского района быть бдительными и оставаться дома.



Поселок на Камчатке оказался под слоем пепла / фото росСМИ

Новое извержение вулкана на Камчатке: смотрите видео

Извержение вулкана в России: все, что известно