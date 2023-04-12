Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Зараз товщина попелового шару в селищах на Камчатці доходить до 20 сантиметрів.

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На Камчатці вулкан знову викинув попіл

Як стало відомо, вчені зафіксували два нові викиди – попіл піднявся на 8 та 10 тисяч метрів над рівнем моря. Мінтуризм Камчатки застерегло туристів від поїздок до Шивелуча, що вивергається.



Селища Росії вкриті попелом / фото росЗМІ



Наслідки виверження вулкана на Камчатці / фото росЗМІ

Геофізична служба стверджує, що попеловий шлейф поширився на 350 кілометрів.

Нагадаємо, що зараз Камчатка переживає найсильніший за останні 60 років "пеплопад". Населені пункти стали схожими на декорацію фільму про апокаліпсис – усе вкрите попелом.

Найбільше дісталося селищу Ключі. Зараз там місцеві ходять у захисних костюмах.

Зауважимо, що вітер переносить попіл від вулкана до селищ Ключі, Козиревська та Травневого Усть-Камчатського району. У Ключах шар попелу сягає 20 сантиметрів. Глава регіону Володимир Солодов закликав населення Усть-Камчатського району бути пильними та залишатися вдома.



Селище на Камчатці опинилося під шаром попелу / фото росЗМІ

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