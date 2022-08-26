Мэр Каменец-Подольского попросил общину быть особенно бдительной к тревогам 26 – 27 августа

Михаил Поситко предостерег общину Каменец-Подольского по поводу тревог 26 – 27 августа. Мэр попросил людей быть осмотрительными в эти дни.

Михаил Поситко написал о предостережении по поводу воздушных тревог на своей странице в фейсбуке. Он попросил не пренебрегать сиренами, ведь так можно уберечь свою жизнь.

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Мэр предостерег жителей Каменец-Подольского от опасности

Уважаемая община Каменец-Подольского! Прошу сегодня-завтра особенно быть бдительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги,

– заявил мэр.

Что делать, когда услышали сирену

Когда объявляют воздушную тревогу, следует найти ближайшее укрытие и спрятаться там. В бомбоубежище нужно находиться до отбоя. Если рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен.

Если вы находитесь дома, то перед тем, как идти в укрытие, следует закрыть окна дома, выключить все электрические и нагревательные приборы, перекрыть газ, потушить печи, выключить свет.

Помогите спуститься в укрытие пожилым или людям с инвалидностью, ведь им может быть трудно сделать это самостоятельно. Оставайтесь в бомбоубежище до следующего сигнала сирены, который известит об отбое тревоги.

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