Михайло Посітко написав про застереження щодо повітряних тривог на своїй сторінці у фейсбуці. Він попросив не нехтувати сиренами, адже так можна вберегти своє життя.

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Мер застеріг жителів Кам'янця-Подільського від небезпеки

Шановна громадо Кам'янця-Подільського! Прошу сьогодні-завтра особливо бути пильними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– заявив мер.

Що робити, коли почули сирену

Коли оголошують повітряну тривогу, слід знайти найближче укриття й сховатися там. В бомбосховищі треба перебувати до відбою. Якщо поруч немає укриття, слід хоча б дотримуватись правил двох стін.

Якщо ви перебуваєте вдома, то перед тим, як іти в укриття, слід зачинити вікна в будинку, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газ, загасити печі, вимкнути світло.

Допоможіть спуститися в укриття людям літнього віку або з інвалідністю, адже їм може бути важко зробити це самостійно. Залишайтеся в бомбосховищі до наступного сигналу сирени, яка сповістить про відбій тривоги.

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