"Шахеды" полетели еще вечером 30 декабря. Для тех, кто следит за ходом объявления тревог по Украине, очевидно, что враг прибегает к тактике на истощение. Россияне запускают и дроны, и ракеты, БПЛА иногда разворачиваются.

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Что известно о работе ПВО возле Каменец-Подольского

Недалеко от Каменец-Подольского слышали взрывы около 00:14 31 декабря. Мониторинговые группы писали, что основная масса "Шахедов" скопилась там. В полпервого раздались новые взрывы. И угроза, к сожалению, остается.

Хмельницкая область. Жители области могли слышать звуки взрывов. Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях. Детали позже,

– написал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около часа ночи.

Каменец-Подольский городской голова Михаил Поситко призвал жителей Хмельницкой области быть в безопасных местах и не забывать о правиле двух стен. А еще, что очень важно, – верить в силы ПВО и не паниковать.

На 00:36 в Воздушных силах описали ситуацию с безопасностью.

Движение единичных ударных БПЛА:

Хмельницкая область – направление на Каменец-Подольский.

В Тернопольской области – Кременецкий район.

БПЛА на территории Запорожской области.

Обратите внимание! 24 Канал следит за ситуацией и оперативно информирует об угрозах. Мы формируем хронологию атак исходя из официальных данных. Читайте все, что известно о ракетно-дроновой атаке по Украине в ночь с 30 на 31 декабря, в нашем большом материале.

Что известно о предыдущих атаках "Шахедами"