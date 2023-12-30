Во время тревоги поздно вечером 30 декабря в Киевской области раздались взрывы. Находитесь в укрытиях!

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– написали в КОВА.

Также там призывали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Тревогу в области объявили в 23:33 – сначала говорилось о ракетной опасности, однако позже в Воздушных силах написали, что ударные дроны, запущенные по Украине, изменили траекторию. В скором времени мониторинговые каналы написали, что в районе Белой Церкви зафиксировали "Шахед".

На 23:59 дроны летят по следующим направлениям:

в юго-западной части Винницкой области (Крыжопольский район), курсом на запад;

БПЛА в Хмельницкой области, курс западный;

вторая группа БПЛА из Хмельницкой области курсом на Черновицкую область.

24 Канал следит за ходом событий и будет оперативно сообщать о новых угрозах. Все, что известно об атаке по Украине в ночь с 30 на 31 декабря, собираем в этом материале.

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