Під час тривоги пізно ввечері 30 грудня у Київській області пролунали вибухи. Перебувайте в укриттях!

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– написали в КОВА.

Також там закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Тривогу в області оголосили о 23:33 – спершу мовилося про ракетну небезпеку, утім, пізніше в Повітряних силах написали, що ударні дрони, запущені по Україні, змінили траєкторію. Незабаром моніторингові канали написали, що у районі Білої Церкви зафіксували "Шахед".

На 23:59 дрони летять у таких напрямках:

у південно-західній частині Вінниччини (Крижопільський район), курсом на захід;

БпЛА на Хмельниччині, курс західний;

друга група БпЛА з Хмельниччини курсом на Чернівецьку область.

24 Канал стежить за перебігом подій і буде оперативно повідомляти про нові загрози. Усе, що відомо про атаку по Україні в ніч з 30 на 31 грудня, збираємо у цьому матеріалі.

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