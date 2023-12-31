"Шахеди" полетіли ще увечері 30 грудня. Для тих, хто стежить за перебігом оголошення тривог по Україні, очевидно, що ворог вдається до тактики на виснаження. Росіяни запускають і дрони, і ракети, БпЛА часом розвертаються.

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Що відомо про роботу ППО біля Кам'янця-Подільського

Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи. І загроза, на жаль, залишається.

Хмельниччина. Жителі області могли чути звуки вибухів. Прошу всіх до відбою тривоги перебувати в укриттях. Деталі згодом,

– написав перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько першої ночі.

Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко закликав жителів Хмельниччини бути в безпечних місцях і не забувайти про правило двох стін. А ще, що дуже важливо, – вірити в сили ППО і не панікувати.

На 00:36 у Повітряних силах описали безпекову ситуацію.

Рух поодиноких ударних БпЛА:

Хмельницька область – напрямок на Камянец-Подільський.

В Тернопільській області – Кременецький район.

БпЛА на території Запорізької області.

Зверніть увагу! 24 Канал стежить за ситуацією і оперативно інформує про загрози. Ми формуємо хронологію атак, виходячи з офіційних даних. Читайте усе, що відомо про ракетно-дронову атаку по Україні в ніч з 30 на 31 грудня, в нашому великому матеріалі.

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