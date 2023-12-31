"Шахеди" полетіли ще увечері 30 грудня. Для тих, хто стежить за перебігом оголошення тривог по Україні, очевидно, що ворог вдається до тактики на виснаження. Росіяни запускають і дрони, і ракети, БпЛА часом розвертаються.
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Що відомо про роботу ППО біля Кам'янця-Подільського
Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи. І загроза, на жаль, залишається.
Хмельниччина. Жителі області могли чути звуки вибухів. Прошу всіх до відбою тривоги перебувати в укриттях. Деталі згодом,
– написав перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько першої ночі.
Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко закликав жителів Хмельниччини бути в безпечних місцях і не забувайти про правило двох стін. А ще, що дуже важливо, – вірити в сили ППО і не панікувати.
На 00:36 у Повітряних силах описали безпекову ситуацію.
Рух поодиноких ударних БпЛА:
- Хмельницька область – напрямок на Камянец-Подільський.
- В Тернопільській області – Кременецький район.
- БпЛА на території Запорізької області.
Що відомо про попередні атаки "Шахедами"
- Так, у ніч проти 30 грудня росіяни запустили 10 дронів-камікадзе з Чауди, що у Криму. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 5 "Шахедів".
- А от у ніч проти 29 грудня ворог запустив 36 ударних БпЛА, з яких вдалося збити 27. Зауважимо, що під ранок також збили 87 крилатих ракет повітряного базування.
- У ніч проти 28 грудня росіяни атакували Україну вісьмома "Шахедами". З них вдалося перетворити на брухт 7 БпЛА ударного типу.