В Каменец-Подольском сильный ураган сорвал крыши домов: фото

6 августа 2021 , 11:37
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Каменец-Подольский городской совет

Уже более суток оперативный штаб в Каменец-Подольском пытается ликвидировать последствия непогоды. Всего за минувшие сутки более 200 человек заявили о разрушениях в результате сильного урагана, который посетил город 5 августа.

Немалое количество деревьев в городе повалены, а местами мощный ветер даже сорвал крыши с домов.

Важно Подтопленные дома, поваленные деревья и отсутствие света: по Украине пронеслась непогода

По состоянию на утро 6 августа сложная ситуация была на улицах:

  • Героев Небесной сотни,
  • 30 лет Победы,
  • Гагарина,
  • Северной,
  • Хмельницком шоссе,
  • Драгоманова – Леси Украинки, Даниила Галицкого – Огиенко, Годованца – проспекте Грушевского, Короленко – Черняховского,
  • Пушкинской,
  • Хмельницкой,
  • Панивецой,
  • Кулика,
  • Суворова,
  • Подзамче,
  • Торговой площади,
  • Свидницкого,
  • Смотрицкой.

Там непогода повалила деревья и электроопоры. Жители большинства из вышеупомянутых улиц остались без электроэнергии. Также есть проблемы с газоснабжением. Коммунальщики обещают ликвидировать последствия непогоды как можно скорее.

Непогода прошлась по Каменец - Подольскому / Фото Каменец-Подольского городского совета

Заметим, что 4 августа сильный ливень и град накрыли Хмельницкий. Грязная и старая ливневая канализация не могла справиться с такой нагрузкой. На некоторых улицах города вода била фонтанами из-под отверстий водосточных коммуникаций.

Какой будет погода 6 августа

В течение 6 августа большинство областей Украины вновь будут находиться в плену непогоды. Жара будет царить только на Востоке и в оккупированном Крыму. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Украине будет держаться на отметках от +21 градуса до +35 градусов в зависимости от региона.

Автор: Альона Захарова