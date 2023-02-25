В Днепропетровской области девушка ради хайпа вылезла на крест возле церкви

Несовершеннолетняя хулиганка в Днепропетровской области решила поймать хайп. Для этого она взобралась на крест возле церкви и сделала фото. Теперь она стала популярной, а ее родители были привлечены к ответственности.

Известно, что девочка из Каменского в Днепропетровской области. Сетью разлетелось ее фото на кресте возле церкви, что изрядно возмутило общество.

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Девушка получила желанный хайп

По имеющейся информации, несовершеннолетняя решила сделать фото на православном кресте у храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Известно, что правоохранителям удалось установить его личность. Так что девушка будет отвечать за содеянное.



Девушка сделала фото на кресте возле церкви / Фото с телеграма

Полицейские уже привлекли родителей девушки к административной ответственности. Правоохранители составили протокол, предусматривающий наказание за неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Интересно, что пользователи сети, знающие девушку, положительно о ней отзывались. Они отметили, что хулиганка имеет отличное поведение в школе и хорошо учится. Да и в ее семье процветает благополучие. Так что непонятно, что толкнуло ее на этот поступок.

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