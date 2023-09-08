В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области объявили спецоперацию
Источник:Каменское районное управление полиции
В городе Каменское Днепропетровской области посреди дня злоумышленник застрелил местного жителя. По всей области полиция объявила о проведении спецоперации.
В результате стрельбы смертельно ранили 29-летнего мужчину. Полиция открыла уголовное производство.
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Убийство прямо на улице
В Каменском 8 сентября около 13 часов 30-летний злоумышленник застрелил мужчину. После убийства правонарушитель скрылся с места на автомобиле "Subaru Forester" серого цвета.
Для задержания преступника полиция объявила о проведении спецоперации по всей территории Днепропетровской области. Ориентированы все наряды правоохранителей. Полиция просит граждан с пониманием относиться к ситуации.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства.
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