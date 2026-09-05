О последствиях удара сообщила пресс-служба "Метинвеста", в состав которого входит комбинат.

Что известно о повреждениях комбината "Каметсталь"?

В результате атаки повреждены аглодоменное производство, энергетические объекты и транспортная инфраструктура предприятия.

В настоящее время на комбинате проводятся аварийно-восстановительные работы. Полностью оценить состояние оборудования можно будет только после того, как разберут завалы.

Российский удар взял жизни пяти человек. Погибли четверо работников "Каметстали" и сотрудник подрядной организации. Еще четверо работников комбината получили ранения.

Атака произошла примерно в 1:50 ночи. По данным "Метинвеста", между объявлением воздушной тревоги и моментом попадания прошло всего несколько минут. Этого времени оказалось недостаточно, чтобы все работники успели добраться до укрытий.

Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко подчеркнул, что на территории "Каметстали" не было военных объектов, техники или производства, связанного с военной сферой. По его словам, на предприятии работали исключительно гражданские лица, которые производили чугун и сталь для гражданских нужд.

Отметим, что "Каметсталь" стала вторым металлургическим предприятием "Метинвеста", которое прекратило работу из-за российских атак менее чем за месяц.

Разрушенный комбинат в Каменском / Фото Метинвеста

Мироненко заявил, что сейчас группа переживает "самые тяжелые времена за всю свою 20-летнюю историю".

Напомним, что 11 и 27 августа российские войска дважды провели атаки на"Запорожсталь". Из-за ударов комбинат также полностью остановил производство. В "Метинвесте" масштаб разрушений сравнили с последствиями Второй мировой войны. В результате первой атаки погибли семь работников предприятия, еще 21 человек получил ранения.