В Днепропетровской ОВА сообщили, что пострадало предприятие. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Ракетный обстрел Каменского 5 сентября: что известно о последствиях?

Российские войска ночью 5 сентября запускали по украинским регионам различные средства воздушного нападения, в основном реактивные дроны. Но также применили и баллистические ракеты с южного направления, о чем информировали Воздушные силы. Целями стали города Днепр и Каменское.

Впоследствии Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации, написал в социальных сетях, что враг нанес удар по промышленному предприятию в Каменском. Окончательные данные о пострадавших в настоящее время уточняют специалисты.

Местные жители при этом в соцсетях отмечали, что видели серию попаданий (речь идет о 4 – 5) по территории металлургического комбината. Пишут, что, по предварительным данным, ранение получил один человек.

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Добавим, что этой самой ночью, 5 сентября, Россия совершила атаку на Киев и Киевскую область (несмотря на якобы объявленное перемирие). Уже известно, что в Борисполе БПЛА повредил многоэтажное здание и вызвал там пожар, пострадали два человека.