У Дніпропетровській ОВА повідомили, що постраждало підприємство. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Ракетний обстріл Кам'янського 5 вересня: що відомо про наслідки?

Російські війська вночі 5 вересня запускали проти українських регіонів різні засоби повітряного нападу, найбільше реактивні дрони. Але також застосували й балістичні ракети з південного напрямку, про що інформували Повітряні сили. Цілями були міста Дніпро та Кам'янське.

Згодом Олександр Ганжа, керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, написав у соціальних мережах, що ворог вдарив по промисловому підприємству у Кам'янському. Остаточні дані щодо постраждалих наразі уточнюють фахівці.

Місцеві мешканці водночас у соцмережах зауважували, що бачили серію влучань (мовиться про 4 – 5) по території металургійного комбінату. Пишуть, попередньо, поранення зазнала одна людина.

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Додамо, що цієї самої ночі, 5 вересня, Росія атакувала з повітря Київ та Київську область (попри нібито оголошене перемир'я). Вже відомо, що у Борисполі БпЛА пошкодив багатоповерхівку та спричинив там пожежу, постраждали двоє людей.