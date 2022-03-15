Канада добавила в списки санкций еще 15 человек из России: там также спикер армии Конашенков
15 марта 2022 , 17:39Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Власти Канады заявили, что вводят санкции против еще 15 официальных лиц России. Такое решение было принято на фоне ситуации в Украине.
Новые меры направлены на дополнительное давление на Путина, чтобы оно изменило курс. Кроме того, они согласованы с мерами, принимаемыми международными партнерами Канады.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции… Новые меры подразумевают ограничения в отношении 15 российских официальных лиц,
– говорится в пресс-релизе с сайта канадского правительства.
В список вошли:
- вице-премьер Дмитрий Григоренко;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- представитель Минобороны России Игорь Конашенков;
- начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев;
- главком ВМФ России адмирал Николай Евменов;
- вице-адмирал Владимир Касатонов ;
- командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов;
- главнокомандующий ВКС России Сергей Суров;
- командующий ВВС России и заместитель командующего ВКС России Сергей Дронов;
- первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук;
- директор ФСО Дмитрий Кочнев.
Заметим, что все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а также для них запрещается въезд в страну.