Канада добавила в списки санкций еще 15 человек из России: там также спикер армии Конашенков

Власти Канады заявили, что вводят санкции против еще 15 официальных лиц России. Такое решение было принято на фоне ситуации в Украине.

Новые меры направлены на дополнительное давление на Путина, чтобы оно изменило курс. Кроме того, они согласованы с мерами, принимаемыми международными партнерами Канады.

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Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции… Новые меры подразумевают ограничения в отношении 15 российских официальных лиц,

– говорится в пресс-релизе с сайта канадского правительства.

В список вошли:

вице-премьер Дмитрий Григоренко ;

; глава Минэкономразвития Максим Решетников ;

; представитель Минобороны России Игорь Конашенков ;

; начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев ;

; главком ВМФ России адмирал Николай Евменов ;

; вице-адмирал Владимир Касатонов ;

; командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов ;

; главнокомандующий ВКС России Сергей Суров ;

; командующий ВВС России и заместитель командующего ВКС России Сергей Дронов ;

; первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук ;

; директор ФСО Дмитрий Кочнев.

Заметим, что все средства и имущество подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а также для них запрещается въезд в страну.

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