Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии, – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался со своей канадской коллегой Мелани Жоли. Обсудили, в частности, ситуацию вдоль российско-украинской границы.

Дипломаты встретились в рамках заседания Североатлантического совета НАТО в Риге. Они договорились и дальше укреплять особое партнерство Украины и Канады.

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Кремль должен видеть, что Запад готов на решительные действия

Кулеба рассказал Жоли о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы. Он обратил внимание на признаки того, что Россия готовится к возможному новому вторжению в Украину. Учитывая это, министры обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к ситуации и готов на решительные действия, они дважды подумают перед тем, как прибегать к каким-либо военным авантюрам,

– подчеркнул Кулеба.

Ранее дипломат раскрыл детали о комплексном пакете сдерживания России, который обсуждают с иностранными партнерами. Он будет включать политическое давление и мощные сигналы поддержки Украины. Кроме этого, в случае нового вторжения России будут рассматривать и введение экономических санкций против государства-агрессора.

Кулеба: Канада помогает конкретными действиями

Накануне в Госдепе США пригрозили России сильными экономическими санкциями. Ранее от введения таких ограничений в стране отказывались.

Украинский министр поблагодарил Жоли за то, что Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, при чем – не только на словах, но и конкретными действиями. В качестве примера он привел участие в операции UNIFIER, которая эффективно усиливает ВСУ. Дипломаты также обсудили, как страны в дальнейшем будут сотрудничать в сферах безопасности и обороны.