Канада направит в Украину 60 военных для расширения миссии

С 2015 года в Украине работает канадская миссия UNIFIER. На фоне угрозы нападения России Канада обещает направить еще около 60-ти своих военных.

За время работы миссии в Украине уже подготовили около 30 тысяч военных ВСУ и более 2 тысяч бойцов Национальной гвардии. Об этом 31 января в Киеве заявила министр национальной обороны Канады Анита Анан во время встречи с главой МВД Денисом Монастырским.

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В ближайшее время в Украину направят около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии. Есть возможность увеличить это количество контингента до 400 человек,

– сказала она.

В свою очередь, Денис Монастырский поблагодарил партнеров из Канады. Он рассказал о построении так называемой интеллектуальной границы между Украиной, Россией и Беларусью. Его протяженность должна составить более 2 тысяч километров. Также говорили о ситуации с безопасностью.

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