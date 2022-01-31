Канада направит в Украину 60 военных для расширения миссии
Источник:МВД
С 2015 года в Украине работает канадская миссия UNIFIER. На фоне угрозы нападения России Канада обещает направить еще около 60-ти своих военных.
За время работы миссии в Украине уже подготовили около 30 тысяч военных ВСУ и более 2 тысяч бойцов Национальной гвардии. Об этом 31 января в Киеве заявила министр национальной обороны Канады Анита Анан во время встречи с главой МВД Денисом Монастырским.
Читайте также Глава минобороны Канады приехала в Киев с визитом
В ближайшее время в Украину направят около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии. Есть возможность увеличить это количество контингента до 400 человек,
– сказала она.
В свою очередь, Денис Монастырский поблагодарил партнеров из Канады. Он рассказал о построении так называемой интеллектуальной границы между Украиной, Россией и Беларусью. Его протяженность должна составить более 2 тысяч километров. Также говорили о ситуации с безопасностью.
В Украине с визитом находится министр обороны Канады: смотрите видео
Помощь Канады на фоне агрессии России
- Владимир Зеленский заявлял, что Канада решила предоставить Украине финансовую помощь. По его словам, говорится о 120 миллионах долларов.
- Миссия UNIFIER в Украине, в рамках которой канадские военные передают опыт бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, должна закончиться в марте 2022 года, но этого не произойдет. Миссию официально продлили на 3 года.
- Также из-за угрозы эскалации России Канада решила переместить свои войска в пределах Украины. В частности, их отправили к западу от реки Днепр.