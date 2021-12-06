Канада не отправит дополнительных военных инструкторов в Украину из-за действий России

В Канаде обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе. Там считают, что новая военная поддержка Украине может привести к обострению на Донбассе.

Из-за этого Канада пока не планирует отправлять в Украину дополнительных военных инструкторов. Такое заявление сделал новый глава штаба обороны страны Уэйн Эйри.

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Военный призвал быть осторожными

Он подчеркнул, что прежде всего нужно использовать дипломатические методы и быть при этом очень осторожными. "Должны быть очень осторожными в балансе между сдерживанием и эскалацией, а также в том, что воспринимает другая сторона", – объяснил канадец. При этом, он заверил, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Вы всегда должны воспринимать потенциальных противников серьезно. Войны начинались из-за потенциальных просчетов и раньше, на протяжении всей истории,

– добавил глава штаба обороны Канады.

Об учебной миссии Канады в Украине

По словам Эйри, по состоянию на ноябрь 2021 года в Украине находится более 200 военных инструкторов из Канады. Это одна из крупнейших иностранных учебных миссий. "Украина занимает первое место среди тех, кто получает нашу программу подготовки по военному сотрудничеству. В целом это достаточно сильное проявление поддержки", – отметил он.

Резников просил направить военных

Накануне министр обороны Алексей Резников обратился к США, Канаде и Великобритании. Он призвал эти страны направить своих военных ближе к границе с Россией.

Чиновник объяснил, что нужно оперативно принимать меры, чтобы сдержать российскую агрессию. Якобы если не помочь Украине в этом сейчас, потом будет уже слишком поздно.

Резников считает, что иностранных военных нужно разместить ближе к линии фронта, например – в Харькове, Мариуполе или Краматорске. Ведь сейчас они – далеко от границы с Россией.

Ранее в МИД заявили, что Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии. Там подчеркнули, что Оттава уже помогает конкретными действиями.

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