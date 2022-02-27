Канада не пустила российский рейс в свое авиапространство: должен был возвращаться

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Важно Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Кстати, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Они не могут ни приземлиться, ни взлететь над территорией ЕС. Пролетать над самой территорией тоже нельзя.