Канада открывает свой рынок для Украины. Правительство страны решило отменить все пошлины на украинские товары на год.

Об этом рассказал первый замминистра экономики Денис Кудин. Перед этим пошлины на украинскую продукцию упразднила Великобритания.

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Канада на год отменяет пошлины на украинские товары

Кудин отметил, что 8 мая прошла еще одна победа для Украины – Канада открывает для нее свой рынок. По его словам, на сегодняшний день это важнейший вопрос для стремительного восстановления украинской экономики.

"Фактически – открытие рынков G7 и ЕС – это первый пункт экономического плана восстановления, который предложила Юлия Свириденко и Министерство экономики Украины. Счастлив быть частью этих процессов в Украине. Теперь на очереди США и Япония!", – заметил первый замминистра.

Первая вице-премьер Юлия Свириденко отметила, что Канада отменяет все пошлины на украинские товары на 12 месяцев, как и Великобритания. Об этом объявил премьер страны Джастин Трюдо после встречи с президентом Зеленским.

Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать украинскую экономику к собственным промышленным и торговым цепям,

– добавила Свириденко.

Накануне встречи Трюдо и Зеленского, 7 мая, вице-премьер обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества, которые намерены воплотить.

"В целом для нашего министерства и посла в Канаде Юлии Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год", – подытожила Свириденко.

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Британия также упразднила пошлины для Украины: коротко

Недавно Украина и Великобритания отменили друг для друга ввозные пошлины и тарифные квоты. Страны подписали соглашение, которое будет действовать один год. Его по желанию можно продлить.

В прошлом году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос на 57%. Он составил 2,2 миллиарда долларов.

В то же время, экспорт увеличился на 62% и составляет 1 миллиард долларов.

После подписания соглашения украинский бизнес получил больше возможностей экспортировать свои товары с высокой добавленной стоимостью.

Теперь они станут более конкурентоспособными на британском рынке.

В частности, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д.

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