Канада отправила свой фрегат "Монреаль" в Черное море
Источник:твитер MARLANT
Канадский фрегат "Монреаль" отправился к водам Черного моря. Там он будет участвовать в операции с целью поддержки действий НАТО.
В Королевских Военно-Морских силах Канады сообщили, что фрегат "Монреаль" направили в плавание для выполнения задач в Средиземном и Черном морях.
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"Монреаль" направляется в Черное море
Фрегат "Монреаль" направляется для участия в операции Reassurance с целью поддержки действий НАТО в регионе Средиземного и Черного морей,
– говорится в сообщении.
Корабль вышел из военно-морской базы в Галифаксе (атлантическая провинция Новая Шотландия). По прибытии в Европу фрегат войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).
В Королевских ВМС Канады уточнили, что зарубежная миссия корабля продлится 6 месяцев.
Канадский фрегат "Монреаль" направляется к Черному морю / Твитер MARLANT
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- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна предоставит Украине вооружение. В частности, речь идет о военном оборудовании.
- В то же время Дмитрий Кулеба добавил, что разговор с Джоли подтвердил, что страны выступают единым дипломатическим фронтом, а также вместе мобилизуют международную поддержку Украины в сложной ситуации.
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Текст сообщения MERLANT:
Monreal отправился в плавание сегодня с 240 моряками, офицерами и авиаторами в 6-месячную зарубежную миссию на REASSURANCE как часть SNMG2. Это 17-ый корабль королевских ВМС для развертывания этой миссии НАТО.