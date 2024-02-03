Ракеты CRV7 калибра 70 миллиметров предназначены для ударов по наземным целям. Они разработаны в 1980-х годах, а в начале 2000-х годов сняты с вооружения.

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На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи таких ракет, и только часть из них уже без боеголовок. Их планировали утилизировать, однако целесообразнее будет передать их Киеву. К этому военное ведомство Канады призвал лидер оппозиции Пьер Пуальевр.

Вместо того, чтобы канадцы платили миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, боеприпасы целесообразнее передать Украине, которая сможет использовать их для защиты своего суверенитета,

– заявил Пуальевр.

Сторонники идеи сообщили, что из более 83 тысяч этих ракет около 8 тысяч все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть предоставлены немедленно – а остальные можно использовать как источник запасных частей.

Украина нуждается в оружии