Канада приобретет для Украины систему NASAMS

Канада решила усилить нашу противовоздушную оборону и решила приобрести NASAMS. Комплекс противовоздушной обороны страна купит у США, а затем передаст его на нужды Украины.

Об этом министр обороны Канады Анита Ананд объявила по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Глава канадского Минобороны отметила, что это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине.

В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов,

– подчеркнула Анита Ананд.

Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.

"Оказывая всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", – отметила Ананд.

Реакция Украины

Алексей Резников сразу же поблагодарил Канаду за то, что она остается рядом с Украиной.

На новость отреагировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что тот доказал свое истинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека. Он поблагодарил за помощь в защите украинского неба.

Что известно о NASAMS