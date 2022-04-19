Канада расширила санкции против России и внесла туда еще 14 олигархов и соратников Путина
Источник:Goverment of Canada
Россия продолжает цинично нарушать международный мир и безопасность. Поэтому Канада вносит изменения в Положение о специальных экономических мерах против режима Владимира Путина.
Об этом сообщили на сайте правительства Канады. Они опубликовали документ с перечнем имен подсанкционных лиц.
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В список попала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Также там есть такие бизнесмены:
- Петр Авен;
- Михаил Фридман;
- Михаил Гуцериев;
- Герман Хан;
- Олег Бойко.
Поддержка Канады
Министр международного развития Канады Харджит Саджан заявил, что Канада планирует развернуть в Европе военный госпиталь для украинцев. Пока решают, где именно его расположить.
Кроме этого, по словам Саджана, в Европе есть представительство Канады, работающее над гуманитарной помощью для Украины.
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